Castello Roganzuolo di San Fior (Venezia) – Tragico incidente smart contro camion: morti e feriti (Di sabato 8 agosto 2020) Terribile incidente a Castello Roganzuolo di San Fior. A perdere la vita una nomade 32enne residente a Portogruaro, Severina Sever. Ferita la 23enne che si trovava al volante dell’utilitaria. Fatale un sorpasso azzardato dell’utilitaria. Una vittima e una donna ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale di Conegliano. Pesantissimo il bilancio di un Tragico incidente stradale avvenuto lungo … Leggi su periodicodaily

TrevisoToday

La piccola utilitaria è stata schiacciata dal pesante automezzo. Un'altra ragazza è rimasta ferita ed è in gravi condizioni SAN FIOR. Incidente mortale sulla Strada Pontebbana che è rimasta bloccata i ...Una 32enne con residenza a Portogruaro, Severina Sever, è morta in un incidente accaduto a Castello Roganzuolo di San Fior (Treviso) venerdì. Ferita in modo grave la 23enne che si trovava al volante d ...