Castel Romano, fuochi d’artificio finiscono male a Cinecittà World: in fiamme vegetazione e un capanno (FOTO-VIDEO) (Di sabato 8 agosto 2020) Qualcosa è andato storto nel lancio di uno dei fuochi d’artificio di questa sera a Cinecittà World: il gioco pirotecnico, invece di andare in aria come previsto, evidentemente non ha preso la giusta trattoria ed è scoppiato a terra, andando ad incendiare la vegetazione e un capanno a ridosso del parco divertimenti situato a Castel Romano, nei pressi di via Pontina. E’ accaduto pochi minuti fa, intorno alle ore 23:20 di oggi 8 agosto. Sul posto sono rapidamente intervenuti gli uomini della protezione civile Noal e dei vigili del fuoco di Pomezia con un’autobotte e una squadra. L’intervento è in corso in questo momento. ... Leggi su ilcorrieredellacitta

