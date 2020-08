Castel Gandolfo, cicista si sente male sul lungolago: soccorso in eliambulanza (Di sabato 8 agosto 2020) Intorno alle 11 di questa mattina un ciclista romano si è sentito male mentre pedalava sul lungolago di Castel Gandolfo. Dopo aver pedalato per circa due ore si è accasciato improvvisamente al suolo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Castel Gandolfo, un’ ambulanza del 118 di Frattoccchie ed un elisoccorso che ha urgentemente trasportato l’uomo all’ospedale San Camillo. Per consentire i soccorsi la strada è stata chiusa, provocando disagi alla circolazione. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Castel Gandolfo, cicista si sente male sul lungolago: soccorso in eliambulanza - CorriereCitta : Castel Gandolfo, cicista si sente male sul lungolago: soccorso in eliambulanza - Roma_Cristiana : @Giuseppe_alari Castel Gandolfo/Albano Laziale ROMA ?????????? - spontancircozzi : sono in stazione a Castel Gandolfo da 20 minuti e il prossimo treno passa tra un’ora #circozzi - spontancircozzi : Oggi devo andare a Castel Gandolfo con dei turisti francesi e ho troppo sonno per vivere #circozzi -

Ultime Notizie dalla rete : Castel Gandolfo Castel Gandolfo - Ciclista in gravi condizioni dopo un malore nei pressi del Lago Albano Castelli Notizie Castel Gandolfo – Ciclista in gravi condizioni dopo un malore nei pressi del Lago Albano

Ha avuto un malore ed è ricoverato in rianimazione presso l’Ospedale San Camillo di Roma il ciclista che oggi è stramazzato al suolo a Castel Gandolfo, non molto distante dalle sponde del Lago Albano.

Castel Gandolfo, sul lago ancora interventi della Polizia Fluviale in aiuto a bagnanti in difficoltà

Sempre operative il sabato per l'intera giornata le moto d'acqua della polizia fluviale di Roma e An ...

Ha avuto un malore ed è ricoverato in rianimazione presso l’Ospedale San Camillo di Roma il ciclista che oggi è stramazzato al suolo a Castel Gandolfo, non molto distante dalle sponde del Lago Albano.Sempre operative il sabato per l'intera giornata le moto d'acqua della polizia fluviale di Roma e An ...