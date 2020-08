Caso di Coronavirus a Fregene, parla il 50enne trovato positivo al Covid-19: «Tornavo da Milano, forse ho preso il virus da una tazzina di caffè» (Di sabato 8 agosto 2020) Si chiama Emanuele, 50 anni, ed è la persona – che ricopre un incarico amministrativo nello stabilimento Levante a Fregene – che ha contratto il Covid-19. La struttura balneare è rimasta chiusa diversi giorni ma fortunatamente, dal contact tracing attivato dalla Asl, il suo Caso è rimasto circoscritto e non vi sono stati altri contagi. «Ero stato a Milano per lavoro – racconta oggi a Il Messaggero – il contagio è avvenuto lì. Ho sempre usato tutte le precauzioni del Caso. Dove potrebbe essere avvenuto il contagio? Non ne ho idea. L’unica cosa che posso pensare, dato che mi spostavo solo in bici e non ho usato mezzi pubblici, è che possa essere accaduto in qualche bar, magari per una tazzina lavata ... Leggi su ilcorrieredellacitta

