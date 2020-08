Caronia, trovato corpo sfigurato: indumenti uguali a quelli della dj scomparsa. Riprese ricerche del figlio (Di sabato 8 agosto 2020) Non c'è ancora un riconoscimento ufficiale ma molti elementi inducono gli investigatori a ritenere che il corpo ritrovato a Caronia sia proprio quello della dj Viviana Parisi. Il giallo... Leggi su ilmessaggero

Corriere : ?? Trovato un cadavere irriconoscibile - repubblica : Trovato il corpo di una donna a Caronia durante le ricerche della dj scomparsa - repubblica : ?? Trovato il corpo di una donna a Caronia durante le ricerce della dj scomparsa - palermomaniait : Viviana Parisi: trovato cadavere di una donna a Caronia (ME) - - cesaregiorgian1 : Trovato il corpo di una donna a Caronia durante le ricerche della dj scomparsa -

Ultime Notizie dalla rete : Caronia trovato

Oggi, nei boschi di Caronia in provincia di Messina, è stato trovato il cadavere di una donna completamente irriconoscibile. Poprio nelle zone dove da sei giorni si svolgono le ricerche di Viviana Par ...Continuano le ricerche da parte della polizia per trovare Viviana Parisi, 43 anni, e il figlio di 4 anni, scomparsi il 3 agosto scorso, dopo essere stati coinvolti in un incidente stradale sull'autost ...