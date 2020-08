Caro Calderoli, le corna non portano voti soltanto ai maschi: il caso tra sesso e politica (Di sabato 8 agosto 2020) Di teorie - come dire - originali ne avevamo udite pronunciare nelle aule parlamentari e quella illustrata dal senatore leghista Roberto Calderoli giovedì non è meno stravagante, ad esempio, di quella enunciata dal grillino Carlo Sibilia nel 2012 in base alla quale la monogamia, essendo ormai roba sorpassata, avrebbe dovuto essere abbattuta favorendo peraltro la discussione riguardo "una legge che dia la possibilità di contrarre matrimonio anche tra specie diverse, purché consensienti (sic!)". Secondo Calderoli, il quale si definisce «umile e modesto conoscitore della materia elettorale», invece, «in collegi piccoli la doppia preferenza di genere (adottata per decreto in Puglia) danneggia il sesso femminile, in quanto il maschio è normalmente più infedele ... Leggi su liberoquotidiano

