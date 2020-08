Can Yaman parla del suo personaggio in Daydreamer, fa l’identikit della sua donna ideale e rivela perché la presenza Demet Ozdemir ha influito sulla sua scelta di accettare il ruolo (Di sabato 8 agosto 2020) Sta riscuotendo un enorme successo Daydreamer – Le ali del sogno, la serie turca in onda dal lunedì al venerdì, alle 14:45, su Canale 5: sull’onda dell’apprezzamento che il pubblico aveva mostrato per Bitter Sweet – Ingredienti d’amore la scorsa estate, Mediaset ha deciso di proporre nel suo palinsesto estivo il nuovo format con protagonista sempre Can Yaman e i dati Auditel hanno premiato questa scelta. Sex symbol del momento, Can non ha solo conquistato il pubblico (soprattutto quello femminile), ma anche registi importanti del calibro di Ferzan Ozpetek che ha candidamente ammesso il suo desiderio di lavorare con l’attore turco che, intervistato da Daydreamer Magazine ha dichiarato di sentirsi ancora molto legato a Can Divit, il personaggio che ... Leggi su isaechia

