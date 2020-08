Camille Christe, ‘All I Ever Do’ – Ascolta il nuovo brano (Di sabato 8 agosto 2020) La giovane cantautrice inglese Camille Christel pubblica la ballata intima e delicata “All I Ever Do”. ‘All I Ever Do – Solo Berlino‘ esprime una sensazione universale di perdita, quando il silenzio è assordante e semplicemente non puoi sfuggirgli”, dice Camille Christel nel suo nuovo singolo. Il brano è stato pubblicato come parte finale del suo EP di debutto ‘You’ uscito lo scorso 31 luglio, dove sono contenuti anche i singoli precedenti “Chicago”, “Copenaghen” e “New York” ed il più recente “Goldsmith Street”. La canzone riflette i modi in cui il dolore può perseguitarti giorno e notte e il sottofondo minimalista del ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

