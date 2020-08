Calciomercato Juve: da Milik a Lacazette, i nomi per l’attacco (Di sabato 8 agosto 2020) La Juventus ha bisogno di una ristrutturazione soprattutto in attacco: ecco i nomi per la prossima stagione bianconera Maurizio Sarri ha parlato ieri sera, nel post Juve-Lione, della difficoltà della Juventus di riempire l’area di rigore. Oltre Higuain, non in grande spolvero ieri sera, la Juve non ha nessun centravanti di ruolo. Secondo quanto riportato da Tuttosport sono tanti i nomi in attacco per la Juve: da Milik a Dzeko, passando per le alternative estere Raul Jimenez e Lacazette. Questi i profili valutati anche se bisognerà attendere le valutazioni della società in merito a Maurizio Sarri. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

