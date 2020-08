Calcio: Genoa; Faggiano nuovo direttore sportivo (Di sabato 8 agosto 2020) ANSA, - GENOVA, 08 AGO - Daniele Faggiano è il nuovo direttore sportivo del Genoa. Il dirigente pugliese ha firmato un contratto triennale con il club di Enrico Preziosi. L'annuncio ufficiale, la ... Leggi su corrieredellosport

"Avevo bisogno di una nuova sfida". (ANSA) - GENOVA, 08 AGO - Daniele Faggiano è il nuovo direttore sportivo del Genoa. Il dirigente pugliese ha firmato un contratto triennale con il club di Enrico Pr ...

Parma, Faggiano ha rescisso: va al Genoa

Il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano ha rescisso il suo contratto con il club crociato dopo quattro anni: il suo futuro è al Genoa. Queste le parole di commiato di Faggiano: "Questa socie ...

