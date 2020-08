Cabrini: “Sarri preso per la Champions. Alla Juve non c’è spazio per la pazienza” (Di sabato 8 agosto 2020) La Juventus cambia in panchina. I bianconeri silurano Maurizio Sarri, a cui non è bastato vincere lo scudetto per essere riconfermato. La squadra campione d'Italia verrà affidata ad Andrea Pirlo. Un avvicendamento davvero clamoroso.DNAAntonio Cabrini conosce bene l'ambiente Juventus, che è stata la sua casa per tanti anni tra gli anni '70 e '80. L'ex difensore commenta questo clamoroso cambio ai microfoni di Radio Sportiva: "È un progetto che s'interrompe bruscamente. La Juventus aveva preso Sarri per inserirsi Alla grande in campo internazionale. Poi vincere è sempre difficile, ma è chiaro che per l'ambiente bianconero quest'anno era importante fare una grande Champions League. In cima Alla lista credo ci sia ... Leggi su itasportpress

