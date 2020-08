Bull 4 su Rai2 da domenica 9 agosto, la stagione della paternità per Jason: trama e cast (Di sabato 8 agosto 2020) Da domenica 9 agosto è il turno di Bull 4 su Rai2, in prima visione tv in chiaro: il procedural con Michael Weatherly nei panni del brillante consulente giudiziario Dr. Jason Bull - personaggio ispirato alla carriera di Phil McGraw - raggiunge la sua quarta stagione anche nella programmazione italiana. Si tratta della serie per cui Weatherly ha lasciato, dopo 13 anni, il personaggio di Tony DiNozzo in NCIS: una scelta rivelatasi lungimirante visto che Bull è già approdata alla sua quarta stagione e che CBS l'ha rinnovata senza esitazioni anche a fronte di uno scandalo che ha riguardato il suo protagonista, raggiunto da accuse di cattiva condotta sul set da parte dell'ex co-star ... Leggi su optimagazine

LinkaTv : E' iniziato Bull Separazioni su #rai2 Clicca qui per classifica tweet: - CinespazioBlog : Arriva anche in Italia su #rai2 la quarta stagione di #bull a partire dal prossimo 8 Agosto... - LinkaTv : E' iniziato Bull Colpevole di sfortuna su #rai2 Clicca qui per classifica tweet: - LinkaTv : E' iniziato Bull Senza emozioni su #rai2 Clicca qui per classifica tweet: - LinkaTv : E' iniziato Bull Inferno in cucina su #rai2 Clicca qui per classifica tweet: -

Ultime Notizie dalla rete : Bull Rai2 Tornano NCIS, FBI, The Rookie e Bull a settembre su Rai2: il palinsesto autunnale delle serie crime OptiMagazine Rai: variazioni programmi tv di domani

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani: RAI 1 NESSUNA VARIAZIONE RAI 2 14:00 Telefilm Chiamatemi Anna: “Lo sforzo estremo compiuto dallo spirito del bene” –- “Cambiamento radicale e impro ...

Ascolti tv venerdì 31 luglio: I migliori anni, Lo show dei record, Alibi.com

Su Rai1 Scusate se Esisto! ha conquistato 2.097.000 spettatori pari all’11.7% di share. Su Canale 5 Temptation Island ha raccolto davanti al video 4.029.000 spettatori pari al 28% di share. Su Rai2 Ha ...

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani: RAI 1 NESSUNA VARIAZIONE RAI 2 14:00 Telefilm Chiamatemi Anna: “Lo sforzo estremo compiuto dallo spirito del bene” –- “Cambiamento radicale e impro ...Su Rai1 Scusate se Esisto! ha conquistato 2.097.000 spettatori pari all’11.7% di share. Su Canale 5 Temptation Island ha raccolto davanti al video 4.029.000 spettatori pari al 28% di share. Su Rai2 Ha ...