Brutto incidente per l’influencer Deianira Marzano, sangue ovunque: “Mi si è rotta la porta vi vetro addosso” (FOTO) (Di sabato 8 agosto 2020) L’influencer Deianira Marzano, famosa per le perle di gossip che regala ai suoi fan di Instagram, ha subito un Brutto incidente. La donna si trova attualmente in vacanza ma, purtroppo, un imprevisto ha attentato alla sua salute. Nel corso delle recenti IG Stories, la protagonista ha spiegato di essere stata ferita dal vetro sgretolatosi da una porta. I tagli sono stati parecchi, alcuni dei quali anche profondi. La Terribile ha voluto condividere con i fan anche questo triste momento mostrando tutti i danni arrecati al suo corpo. Il Brutto incidente di Deianira Marzano Ieri pomeriggio, Deianira Marzano era sparita dai social per un po’ di ore, i fan si sono immediatamente ... Leggi su kontrokultura

