Brigitta Boccoli a 48 anni è pronta per il terzo figlio e un’altra fecondazione assistita (Foto) (Di sabato 8 agosto 2020) Anche Brigitta Boccoli che sogna il terzo figlio è l’eterna ragazzina che non dimostra di certo i suoi 48 anni (Foto). E’ diventata mamma da poco per la seconda volta dopo Manfredi che ha già 12 anni ma già desidera un altro figlio, anzi una bimba. Alla rivista Gente Brigitta Boccoli torna sulla fecondazione assistita, il suo medico le ha detto che può rifarla. E’ così che è nato Brando poco più di un anno fa. Il 18 luglio 2019 Brigitta è diventata mamma per la seconda volta, ha sempre parlato apertamente di quanto sia stato anche doloroso arrivare alla seconda gravidanza ma sarebbe ... Leggi su ultimenotizieflash

