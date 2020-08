Boschi ministro, Conte "commissariato": arriva il terremoto nel governo (Di sabato 8 agosto 2020) Non si rasserena il cielo nella maggioranza di governo, nonostante il fresco varo del decreto Agosto, licenziato con la solita formula del "salvo intese tecniche. Nonostante il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, veda il bicchiere mezzo pieno: «Il governo ha dato una nuova prova di coesione e determinazione. Il nostro obiettivo è una strategia di lunga durata». Il rimpasto, però, è più di una semplice ipotesi: sul piatto ballano almeno tre ministeri di peso. A partire da quello dell'Interno, dove Luciana Lamorgese potrebbe essere sostituita con un più "politico" Andrea Orlando. Ma sul Viminale ci sta facendo un pensierino anche il M5S, che potrebbe anche spostare Alfonso Bonafede - fresco di "vittoria" sulla riforma del Csm - e lasciare la Giustizia per un clamoroso ... Leggi su iltempo

ilperiodo : Boschi ministro, Conte 'commissariato': arriva il terremoto nel governo - MariMario1 : RT @MaxFerrari: E niente. Sui giornaloni non si parla affatto delle doverose dimissioni di Giuseppi per il disastro Covid, ma anzi si rilan… - Vito_Cipolla : RT @tempoweb: Pd e 5 stelle vogliono due vicepremier per 'controllare' Giuseppi #governo #giuseppeconte #mariaelenaboschi #luigidimaio #rim… - tempoweb : Pd e 5 stelle vogliono due vicepremier per 'controllare' Giuseppi #governo #giuseppeconte #mariaelenaboschi… - evanghelion66 : RT @MaxFerrari: E niente. Sui giornaloni non si parla affatto delle doverose dimissioni di Giuseppi per il disastro Covid, ma anzi si rilan… -