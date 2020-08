Bonus 515 al mese fino alla pensione e casse professionali, è prevista cumulabilità? (Di sabato 8 agosto 2020) Bonus 515 al mese fino alla pensione e compatibilità con le casse professionali, è prevista? Abbiamo trattato molte volte l’argomento “indennizzo commercianti”, oggi rispondiamo a questa specifica domanda, anche se più volte abbiamo segnalato che è accessibile a tutti ma solo ad una particolare categoria. casse professionali e indennizzo commercianti “Buongiorno, a proposito dei 515 euro al mese a chi ha chiuso attività commerciali nel 2018 ……. io avrei chiuso il 20 Dicembre 2018, un’attività commerciale che ho portato avanti dal 1 gennaio 1996 ma dal 1996 fino al 2014 ero iscritta ... Leggi su notizieora

L’Agenzia delle Entrate concede al contribuente di cedere ai fornitori della società che ha eseguito i lavori il credito di imposta. Crediti di imposta sulle detrazioni… Leggi ...

Dl agosto: Coldiretti, bene bonus a filiera Made in Italy

(ANSA) - ROMA, 08 AGO - "Per la prima volta si interviene in modo integrato dal campo alla tavola a sostegno della filiera agroalimentare Made in Italy che è diventata la prima realtà economica del Pa ...

