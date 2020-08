Bonus 1000 euro, nel decreto Agosto una nuova indennità: ecco a chi spetta. Torna anche il reddito di emergenza (Di sabato 8 agosto 2020) Dopo i Bonus 600 euro di marzo e aprile e quello da 1000 euro previsto per maggio (ma con paletti molto rigidi), anche nel decreto Agosto entra una nuova indennità per alcune categorie di lavoratori precari. In più il governo, dopo le richieste arrivate da Forum Disuguaglianze e Diversità e Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, apre una nuova finestra per chiedere il reddito di emergenza: si potrà fare domanda entro il 15 ottobre. Dagli stagionali ai lavoratori dello spettacolo: a chi spetta il nuovo Bonus – Il Bonus una tantum di 1000 euro spetterà agli ... Leggi su ilfattoquotidiano

Una indennità una tantum di 1000 euro per stagionali e tempi determinati di turismo e terme, per i lavoratori dello spettacolo e per i più precari (dagli intermittenti agli incaricati delle vendite a ...

Cosa c'è nel decreto Agosto 2020? Quali sono le misure a cui sta lavorando il governo e che intende inserire nella nuova manovra estiva che dovrà approvare a metà del mese? Arrivato l'ok definitivo de ...

