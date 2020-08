Bonaventura, c’è il “sì”… ma il campo non c’entra (Di sabato 8 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIn attesa di scoprire quale sarà la sua nuova destinazione calcistica, Giacomo ‘Jack’ Bonaventura ha pronunciato un altro “Sì”. lo ha fatto a San Severino Marche, sua città natale, dove ha sposato la fidanzata Federica Ziliani. A officiare il rito nuziale è stata il sindaco Rosa Piermattei nella cornice di Villa Teloni. “E’ stato emozionante sentire pronunciare il sì da Giacomo e Federica, due bellissimi ragazzi che si contraddistinguono, nella loro semplicità, per un sentimento profondo e puro. La Città di San Severino Marche è orgogliosa di Giacomo che non si è mai dimenticato di essa nemmeno nei momenti più difficili. Siamo felici che sia tornato qui anche in occasione di questo momento unico quanto straordinario della sua ... Leggi su anteprima24

