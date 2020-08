Bologna, il 24 agosto la ripresa degli allenamenti poi previsto il ritiro a Pinzolo (Di sabato 8 agosto 2020) Il Bologna, tramite comunicato ufficiale, ha fissato la data della ripresa degli allenamenti dopo le vacanze estive Il Bologna, tramite un comunicato ufficiale, ha fissato la data della ripresa degli allenamenti in vista della nuova stagione. «Il Bologna tornerà ad allenarsi il prossimo 24 agosto. Questo il comunicato del club rossoblù: La ripresa è fissata per lunedì 24 agosto al Centro Tecnico N. Galli. Una volta eseguiti i test medici e atletici, giovedì 27 agosto la squadra salirà a Pinzolo (TN), dove resterà fino al 5 settembre» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

GassmanGassmann : Bologna, 2 Agosto 1980 . #ionondimentico ?? - Twiperbole : 40 anni fa, il 2 agosto, il tempo si è fermato alle 10.25. 40 anni dopo per proteggerci dobbiamo rinunciare a strin… - vascorossi : Stazione Ferroviaria di Bologna, 2 agosto 1980, ore 10,25. 40 anni dalla strage... Per non dimenticare..… - CCISS_Ministero : A1 Milano-Bologna fine code per 1 km causa lavori tra Svincolo Parma (Km 110,4) e A1 Allacciamento A15 Parma-La S… - CCISS_Ministero : A14 Bologna-Ancona code per 2 km causa incidente tra Svincolo Bologna San Lazzaro (Km 22,2) e A14 Svincolo Castel… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna agosto Eventi Bologna, cosa fare nel weekend 7, 8 e 9 agosto il Resto del Carlino Traffico, sabato da bollino nero: code in autostrada, tre ore per gli imbarchi in Sicilia

Code a tratti si registrano ancora lungo la A1 tra Bologna e Firenze e tra Roma e Valmontone e nella zona di Caserta, lungo la A12 tra Collesalvetti e l'allacciamento con la SS 1, in A14 tra Faenza e ...

Vacanze, sabato da bollino nero su strade e autostrade. E arrivano gli scioperi

ROMA - Non è affatto un weekend facile per chi si sta spostando verso le vacanze in vista del Ferragosto sotto il sole: è un sabato da bollino nero fino al pomeriggio, quando il colore vira sul rosso, ...

