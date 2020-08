Bollettino oggi 8 agosto: contagi, morti e guariti regione per regione (Di sabato 8 agosto 2020) Ecco il Bollettino dell’emergenza coronavirus, regione per regione, aggiornato a sabato 8 agosto. Nuova giornata importante per quanto riguarda l’analisi della curva epidemiologica sull’intero territorio italiano con numeri che continuano a destare preoccupazione. Come di consueto il Ministero della Salute, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, ha pubblicato il Bollettino aggiornando i nuovi casi di contagio, i decessi, i guariti e i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. oggi si registrano 347 nuovi contagi, 13 morti, 305 guariti e 53.298 tamponi effettuati. ECCO LA TABELLA, regione ... Leggi su sportface

