Bollettino Covid 8 agosto, ancora tantissimi nuovi contagi (Di sabato 8 agosto 2020) Emesso pochissimi minuti fa il nuovo Bollettino Covid dell’8 agosto: dai dati pubblicati dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile saltano fuori ancora tanti nuovi contagi. tantissimi nuovi contaggi ma in numero minore rispetto ai dati raccolti ieri. E’ questo quanto emerge dal Bollettino Covid dell’8 agosto, pubblicato pochi minuti fa dal Ministero della Salute e dal Dipartimento della Protezione Civile. Sono +347 i nuovi contagi, 205 in meno di quelli segnalati nel Bollettino della giornata di ieri, 7 agosto. Numeri sì confortanti ma che non possono ... Leggi su bloglive

