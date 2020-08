Bollettino Coronavirus, oggi 347 nuovi casi e 13 morti - 8 Agosto (Di sabato 8 agosto 2020) Stando all'ultimo report della Johns Hopkins University sono diventati 19.412.292 i casi accertati di Covid-19 nel mondo. Il bilancio delle vittime è invece salito a quota 722.066. Bollettino ... Leggi su gazzetta

