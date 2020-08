Bielorussia al voto, il presidio degli attivisti in davanti alle ambasciate in Italia: «Dimostreremo i brogli alle elezioni» – Il video (Di sabato 8 agosto 2020) Largo cappello in testa per proteggersi dal sole, zaino con riserve di acqua all’interno, gel igienizzante, mascherina, bandiera bielorussa, facsimile di scheda elettorale e penna. «La mia vita è qui, ma sentivo di dover fare qualcosa». Katerina Ziuziuk è una attivista bielorussa ed è in Italia da 16 anni: aveva già lavorato come volontaria accompagnando i gruppi di bambini e bambine che dalla Bielorussia vengono nel nostro Paese. Innamorandosi «profondamente dell’Italia e della sua lingua». «E poi ho trovato la possibilità di trasferirmi in Italia, mi sono laureata qui e ora lavoro a tempo pieno», dice. Domenica 9 agosto il suo Paese, definito l’ultima dittatura d’Europa, andrà al voto per le ... Leggi su open.online

