Bene la desecretazione degli atti Ora il Governo pubblichi tutto Parla il senatore M5S | Crucioli | “Serve piena trasparenza Nulla di nuovo anche dal verbale redatto il 3 marzo”

"Grande soddisfazione per i documenti concessi alla Fondazione Luigi Einaudi Onlus, ma non basta", dice il senatore del Movimento Cinque Stelle, Mattia Crucioli, commentando la desecretazione dei cinque verbali del Comitato tecnico e scientifico (Cts), relativi al periodo della pandemia Covid-19, e oggetto di ricorso al Tar da parte della stessa Fondazione. "Bisogna rendere pubblici tutti i documenti, non solo quelli richiesti". Così il senatore pentastellato sottolinea la necessità di inserire tutti gli atti del Cts nella sezione "Amministrazione trasparente", essendo la Protezione Civile afferente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. O, in alternativa, "se si ritiene che tali documenti debbano essere soggetti a ...

O anche, la richiesta inascoltata. Forse, nel film della strage bergamasca di Covid-19, lo ricorderemo così. Perché se la richiesta del Comitato tecnico scientifico di istituire la zona rossa ad Alzan ...

Documenti Covid, politica contro tecnici

La polemica del momento, dopo la desecretazione dei documenti sul Covid e sul confinamento, riguarda il mancato rispetto delle indicazioni del governo fornite dagli esperti, i quali chiedevano la chiu ...

