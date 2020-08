Bellator 243 – Ko feroce e balletto hot: Valerie Loureda è sexy e letale [VIDEO] (Di sabato 8 agosto 2020) sexy e letale, binomio che descrive alla perfezione Valerie Loureda. La fighter nativa di Miami ne ha dato prova a Bellator 243, evento andato in scena nella notte tra venerdì e sabato a Uncasville in Connecticut, nel quale ha messo ko Tara Graff. L’ex stella del taekwondo ha atterrato l’avversaria con un poderoso destro, prima di montarle sopra e finirla con una scarica di pugni. Il VIDEO del suo incontro è diventato virale, non soltanto per la violenza del ko, ma anche per l’esultanza hot che ne è seguita e vi proponiamo qui sotto! That is some KO from Valerie Loureda at Bellator 243 last night 🤯pic.twitter.com/PrHoTFfcu1 — Balls.ie (@ballsdotie) August 8, 2020 L'articolo ... Leggi su sportfair

FightYours : 'Master' Valerie Loureda ???? mette a segno un fantastico KO a Bellator 243, battendo Tara Graff al termine del secon…

