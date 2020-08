Belen Rodriguez non basta, ora pure Cecilia: una clamorosa rottura? Il gossip che filtra dal Clan (Di sabato 8 agosto 2020) Tanto tuonò che piovve. E adesso potrebbe essere una vera tempesta. Tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ci sarebbe aria di crisi. Nessun conferma dai diretti interessati. Cecilia e Ignazio si sono innamorati nella casa del Gf vip (lei lasciò in diretta tv Monte per il figlio del ciclista), hanno trascorso la quarantena insieme. Uniti più che mai. E allora cosa è accaduto? Un semplice periodo difficile. Un po' di tensione. Che è bastata ad agitare le acque: i fan sono in attesa di capire quali sviluppi possano esserci dietro questa soffiata bomba. Comunque lei si trova ad Ibiza, insieme al Clan Rodriguez, lui in Trentino nel quartier generale dei Moser. Potrebbe essere un nuovo capitolo dopo il romanzo Belen- Stefano, che hanno ... Leggi su liberoquotidiano

