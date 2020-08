Belen e Stefano ritorno di fiamma? Maria De Filippi svela qualcosa (Di sabato 8 agosto 2020) Queen Mary in un’intervista parla del rapporto speciale con Stefano che ha tenuto a battesimo ad Amici e si sbilancia su Belen: “E’ rimasta bambina nel cuore” Maria De Filippi ha parlato anche della rottura tra Stefano e la showgirl argentina e non ha escluso la possibilità che la coppia possa ritornare insieme: “Con lui non si sa mai” Queen Mary rivelò a Emma che Stefano era innamorato di Belen Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

trash_italiano : ALESSIA ADESSO ASPETTIAMO TE CHE CI PIAZZI ANCHE FRECCIATINE SU STEFANO DE MARTINO E BELEN. - Notiziedi_it : Maria De Filippi si espone e dice la sua su Belen e Stefano - StraNotizie : Maria De Filippi svela i retroscena sul triangolo “Emma Belen e Stefano De Martino” - coldblackarrow : RT @FoxBlum: @Stefano02971282 @coldblackarrow Hai ragione Stefano! Che poi anche Belen è stanca. - FoxBlum : @Stefano02971282 @coldblackarrow Hai ragione Stefano! Che poi anche Belen è stanca. -