Belen canta “La tua storia tra le dita”, frecciatina a Stefano? (Di sabato 8 agosto 2020) E’ il momento del karaoke per la bellissima showgirl argentina che al microfono dedica ai suoi fan una performance della canzone di Gianluca Grignani: “la tua storia tra le dita”: un riferimento a Stefano? Belen con i capelli sciolti, in magliettina bianca e pantaloncini di jeans, davanti al microfono canta la canzone di Grignani e si interrompe sulla frase: “un uomo va anche perdonato”, smette di cantare e dice: “no”. Belen scatenataArticolo completo: Belen canta “La tua storia tra le dita”, frecciatina a Stefano? dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Belen Rodriguez risponde a Maria De Filippi sulla previsione del suo ritorno con Stefano De Martino. La conduttrice in un’intervista aveva fatto sapere che, secondo lei, Belen Rodriguez avrebbe perdon ...Chi non si è mai ritrovato a cantare immaginando di dedicare i versi a un amore finito, o – peggio ancora – a un amante infedele? Sembrerebbe proprio questa l’intenzione di Belen, che ha postato su In ...