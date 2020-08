Beirut:Piazza dei Martiri si riempie per raduno anti-governo (Di sabato 8 agosto 2020) ANSA, - Beirut, 08 AGO - Si sta riempiendo di manifestanti la centrale Piazza dei Martiri a Beirut per l'atteso raduno popolare antigovernativo in segno di protesta contro il sistema politico, ... Leggi su corrieredellosport

Corriere : Il presidente del Libano:«Un attentato? Possibile». Intanto la piazza ribolle - andreapurgatori : Il deposito di fuochi d’artificio esploso sarà come la storia della bombola di gas a Piazza Fontana? #Beirut #Libano - amendolaenzo : Tel Aviv, Piazza Rabin #Beirut - Petartrzz : RT @Brunomgiordano: Oggi pomeriggio manifestazione a Beirut. La piazza si sta già riempendo dal mattino. Sarà enorme. - patriziarutigl1 : RT @ultimenotizie: Gruppi di manifestanti hanno lanciato pietre contro le forze di sicurezza a #Beirut per cercare di raggiungere la sede d… -