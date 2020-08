Beirut, Trump annuncia: “Domenica conference call con gli altri leader” (Di sabato 8 agosto 2020) Anche gli Stati Uniti parteciperanno alla conference call internazionale che domenica mettera’ insieme i leader dei principali Paesi. Quella che sembrava una presenza di routine nei meeting internazionali e’ diventata una notizia e il fatto che Trump su Beirut cerchi l’intesa con la comunita’ internazionale diventa rilevante anche in chiave delle prossime elezioni americane. LEGGI ANCHE > “A Beirut forse un attacco” Trump non fa marcia indietro Trump su Beirut cerca l’appoggio degli altri Paesi Parlando alla stampa, Trump su Beirut ha confermato di aver parlaro con il presidente libanese Michel Aoun, a cui avrebbe annunciato ... Leggi su giornalettismo

Beirut, Aoun: "Esiste possibilità di interferenza esterna"

Il presidente libanese, Michel Aoun, non esclude l'ipotesi di un'interferenza esterna come causa delle esplosioni di martedì a Beirut, pur sottolineando che l'ipotesi principale resta quella di materi ...

