Beirut, scontri manifestanti e polizia. Assalto ai Ministeri: "Giustizia per le vittime" (Di sabato 8 agosto 2020) E' il " Sabato della rabbia ". Sono migliaia le persone scese in piazza per protestare contro l' esplosione che martedì ha distrutto il porto e ha cambiato il volto della capitale libanese , uccidendo ... Leggi su quotidiano

