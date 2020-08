Beirut scende (di nuovo) in piazza dopo le esplosioni al porto: ucciso un poliziotto, almeno 238 feriti. Il ministero dell’economia dato alle fiamme – Il video (Di sabato 8 agosto 2020) Beirut continua a infiammarsi: dopo le proteste divampate già da un paio di giorni, oggi – 8 agosto – i cittadini sono scesi nuovamente in strada contro il governo, per commemorare le vittime delle esplosioni che hanno colpito la zona del porto della capitale libanese lo scorso 4 agosto, causando la morte di più di 150 persone, il ferimento di altre 5mila e lo sfollamento di centinaia di migliaia di abitanti. L’esercito libanese ha sgomberato in serata la sede del ministero degli Esteri a Beirut da un gruppo di manifestanti che lo aveva occupato, hanno riferito corrispondenti dell’Afp. I manifestanti, guidati da ufficiali dell’esercito in pensione, avevano preso il controllo dell’edificio, proclamandolo “quartier generale della ... Leggi su open.online

