Beirut scende (di nuovo) in piazza dopo le esplosioni al porto: ucciso un poliziotto, almeno 100 feriti. Il ministero dell’economia dato alle fiamme – Il video (Di sabato 8 agosto 2020) Beirut continua a infiammarsi: dopo le proteste divampate già da un paio di giorni, oggi – 8 agosto – i cittadini sono scesi nuovamente in strada contro il governo, per commemorare le vittime delle esplosioni che hanno colpito la zona del porto della capitale libanese lo scorso 4 agosto, causando la morte di più di 150 persone, il ferimento di altre 5mila e lo sfollamento di centinaia di migliaia di abitanti. Durante gli scontri, un poliziotto libanese è rimasto ucciso. A dare la notizia un portavoce della polizia secondo quanto riferisce al Jazeera online aggiungendo che nelle proteste sono rimaste ferite oltre 100 persone, decine delle quali sono state ricoverate in ospedale. Il tuo browser non supporta il tag iframe Uno degli slogan ... Leggi su open.online

