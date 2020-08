Beirut, proteste in piazza contro il governo: 109 manifestanti feriti, ucciso un poliziotto (Di sabato 8 agosto 2020) Scontri nel centro di Beirut, vicino al Parlamento, tra la polizia e i manifestanti scesi in piazza in quello che è stato ribattezzato il «sabato della rabbia» dopo la duplice... Leggi su ilmessaggero

