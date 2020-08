Beirut: non si esclude attacco esterno con missile o bomba, arrestato il direttore del porto (Di sabato 8 agosto 2020) Le due esplosioni che hanno devastato Beirut secondo il primo ministro libanese Michel Aoun sono frutto di un’aggressione esterna un missile o una bomba. E’ stata aperta un’inchiesta per verificare se è stato un’incidente o un attacco terroristico. Intanto il bilancio delle vittime cresce con 157 morti (tra cui una donna italiana di 92 anni) e 5 mila feriti oltre ai dispersi che sarebbero una decina. arrestato il direttore del porto L’inchiesta ha portato all’arresto del direttore del porto di Beirut Hassan Koraytem, insieme ad altre 16 persone tra lavoratori del porto e persone addette alla dogana. Al capo della dogana Badri Daher a cui sono stati ... Leggi su quotidianpost

emmabonino : Il #Libano era un Paese fragile, sotto ogni punto di vista, già prima della tragedia di #Beirut. Ma non intendo uni… - Agenzia_Ansa : Secondo il presidente libanese Michel Aoun, non si può escludere che le due esplosioni che martedì hanno devastato… - fattoquotidiano : Beirut, una nave piena di debiti ed esplosivo diretta in Mozambico (dove non arrivò mai): la storia del cargo con i… - joe_catanza : RT @FormeMetan: La bellezza dell'anima risplende quando un uomo sopporta con atteggiamento serio una pesante sventura dopo l'altra,non perc… - QuotidianPost : Beirut: non si esclude attacco esterno con missile o bomba, arrestato il direttore del porto… -