Beirut, in migliaia contro il governo nel “sabato della rabbia”: polizia lancia lacrimogeni, 10 feriti. Salta Internet nell’area degli scontri (Di sabato 8 agosto 2020) “Rivoluzione, rivoluzione”, “Impicchiamoli tutti”. Sono gli slogan che si alzano da piazza dei Martiri a Beirut, dove è esplosa la rabbia di migliaia di manifestanti contro politici e istituzioni, ritenuti responsabili dell’esplosione del 4 agosto che ha causato più di 150 morti e oltre cinquemila feriti, con circa cinquanta persone che risultano ancora disperse. Negli scontri con la polizia, riferisce la Croce Rossa libanese, 58 persone sono rimaste ferite: 14 sono state portate in ospedale e altre 44 persone sono state curate sul posto. E Internet è Saltato proprio nell’area del corteo per cause ancora da accertare: anche nelle scorse settimane la rete era stata interrotta per malfunzionamenti ... Leggi su ilfattoquotidiano

