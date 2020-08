Beirut, assalto ai ministeri: scontri e centinaia di feriti. Ucciso un agente (Di sabato 8 agosto 2020) Lo ha dichiarato un portavoce della polizia citato dal quotidiano Asharq Al-Awsat. Il collegamento a internet risulta interrotto in centro a Beirut, dove sono in corso proteste contro il governo. Lo ... Leggi su tvsette

Corriere : Beirut, scene di guerriglia in centro: ucciso un militare, assalto alle sedi dei ministeri - Agenzia_Italia : Beirut in rivolta, assalto ai ministeri - Agenzia_Ansa : Guerriglia in centro a #Beirut, ucciso un poliziotto, secondo #aljazeera. Feriti 109 manifestanti. Hezbollah tenta… - deeplyfree3 : Caos a Beirut, assalto ai ministeri Agente ucciso, 238 feriti - divisenews : #Beirut, assalto ai ministeri: scontri e 230 feriti. Ucciso un agente... -