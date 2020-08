Beatrice di York compie gli anni, gli auguri della Regina e il silenzio di Kate (Di sabato 8 agosto 2020) Beatrice di York spegne 32 candeline. La primogenita di Sarah Ferguson e del Principe Andrea, sorella maggiore della Principessa Eugenia, a poche settimane dal matrimonio con Edoardo Mapelli Mozzi, sposato con una cerimonia intima ed elegante, vive un’altra giornata speciale. Secondo quanto riportato sulle pagine del tabloid Hello, la Principessa trascorrerà la giornata del suo 32esimo compleanno con il neo marito. Damigella d’onore al matrimonio dell’amatissima sorella Eugenia – che nell’ottobre 2018 ha sposato Jack Brooksbank – Beatrice è stata omaggiata, in occasione del suo 32esimo compleanno, dall’adorata nonna Elisabetta. Sull’account Instagram @royalfamily, la Sovrana ha infatti pubblicato un messaggio di auguri per la nipote. La ... Leggi su dilei

Beatrice di York spegne 32 candeline. La primogenita di Sarah Ferguson e del Principe Andrea, sorella maggiore della Principessa Eugenia, a poche settimane dal matrimonio con Edoardo Mapelli Mozzi, sp ...

Giornata particolare per la principessa Beatrice. Oggi 8 agosto, infatti, compie 32 anni. Altra festa dopo quella recente del matrimonio con Edoardo Mapelli Mozzi di cui si è molto occupato il gossip ...

