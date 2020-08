Bayern Monaco – Chelsea – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali (Di sabato 8 agosto 2020) Inizierà tra poche ore la sfida di ritorno di Champions League tra Bayern Monaco e Chelsea, valida per gli ottavi della massima competizione europea. Impresa molto complicata da parte del Chelsea allenato da Frank Lampard, che deve rimontare il pesante svantaggio della gara di andata, tra l’altro arrivato tra le mura amiche prima del lockdown, con una sconfitta per 0-3. Bayern Monaco – Chelsea – Ultime dai campi Niente Pavard per il Bayern che potrà contare su praticamente tutto il resto dei titolari: Thomas Müller e Perisic che dovrebbero agire sulla trequarti alle spalle di Lewandowski, centrocampo formato da Thiago Alcántara e Goretzka. Jerome Boateng e Alaba agiranno ... Leggi su giornal

facciacalcio : Uli Hoeness con la maglia del Bayern Monaco (dal 1970 al 1978) - Tinas_17 : Pare che Osimhen stasera guarderà la partita del Napoli. Roba da non credere. Credevo preferisse Bayern Monaco- Chelsea . Scoop. - julien170905 : @automatikos Al quinto posto in Europa. Davanti solo Barca, Chelsea, Psg e City. Il Real è al settimi posto. Tranne… - LuigiLiccardo6 : RT @MarcoBarzaghi: #twittcup Bayern Monaco - Chelsea 2 0 Barcellona Napoli 4 1 Messi Mertens @TwittCup19 @aallara - interleo998 : RT @Palvinismo1: Se il Chelsea rimonta il Bayern Monaco mi cago in mano e mi mangio le mie feci -