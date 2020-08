Bayern Monaco – Chelsea – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming (Di sabato 8 agosto 2020) Ritorna la Champions League anche per Bayern Monaco e Chelsea, che si affronteranno all’Allianz Stadium di Monaco di Baviera oggi sabato 8 agosto alle ore 21.00, in un incontro valevole per la gara di ritorno dell’ottavo di finale. I blues dovranno fare un’impresa per passare il turno, vista la sconfitta nella gara di andata subita tra l’altro in casa per 0-3. Bayern Monaco – Chelsea – Come arrivano alla gara Dopo una stagione non iniziata sotto i migliori auspici, i bavaresi hanno vinto l’ennesima volta il campionato tedesco, dopo un eccellente girone di ritorno, post covid incluso, Dove Hans-Dieter Flick, subentrato a Nico Kovac è riuscito a raddrizzare un andamento negativo per ... Leggi su giornal

