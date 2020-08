Bayern-Chelsea, le formazioni ufficiali (Di sabato 8 agosto 2020) Si riparte dal 3-0 conquistato in trasferta nella gara d’andata per il Bayern Monaco, ecco le scelte dei due allenatori per la sfida di questa sera. Bayern Monaco: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago Alcantara; Gnabry, Muller, Perisic; Lewandowski. Chelsea (4-3-3): Caballero; James, Christensen, Zouma, Emerson; Barkley, Kanté, Kovacic; Hudson-Odoi, Abraham, Mount. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

