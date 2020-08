Batman sarà protagonista di un nuovo videogioco di WB Montreal, parola di Jason Schreier (Di sabato 8 agosto 2020) Stando ad alcuni rapporti, sembra che Warner Bros Montreal stia lavorando ad un nuovo videogioco dedicato a Batman, il cui reveal sarebbe atteso per il prossimo DC FanDome, evento a tema DC previsto per il 22 agosto.Poco fa, Rocksteady aveva annunciato Suicide Squad, titolo dedicato al team di supercriminali, spesso nemico di Batman. Rocksteady si è occupata della trilogia principale Batman Arkham, mentre WB Montreal aveva sviluppato il prequel Batman Arkham Origins, quindi sono entrambe molto legate alla serie.Secondo il noto giornalista e insider Jason Schreier, Suicide Squad era inizialmente un progetto di WB Montreal, ma esso venne cancellato nel 2016, per poi passare a Rocksteady sotto una ... Leggi su eurogamer

