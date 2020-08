Barcellona-Napoli, Insigne: “Dispiace per l’eliminazione, ma ci abbiamo provato” (Di sabato 8 agosto 2020) “Dispiace per l’eliminazione, ci abbiamo provato. Sapevamo che era difficile, ma potevamo fare qualcosa di più nel primo tempo. Nel complesso abbiamo fatto una buona gara”. Lo ha detto Lorenzo Insigne dopo la sconfitta del Napoli contro il Barcellona negli ottavi di ritorno di Champions League. “Loro hanno molti giocatori di fantasia – prosegue Insigne ai microfoni di Sky Sport – noi per tutto il campionato abbiamo cercato di giocare di squadra. Con il mister possiamo ancora migliorare e crescere, non era facile dopo tutto quello che è accaduto. L’anno prossimo cercheremo di partire col piede giusto”. Sugli aspetti da limare: “Non concretizziamo tanto, anche io devo fare più gol, questo aspetto ... Leggi su sportface

