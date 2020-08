Barcellona-Napoli. Gattuso: godetevela, senza aver paura (Di sabato 8 agosto 2020) Rino Gattuso vuole scrivere una pagina di storia. Per i catalani uscire dalla competizione significherebbe non aver vinto nulla, con molta probabilità lasciare andare Leo Messi. Lo stop agli ottavi di Champions contro il Napoli certificherebbe la fine di Setién. Gattuso invece ci crede. Con il Napoli ha vinto una Coppa Italia a giugno, ma Ringhio ha ancora tanto veleno in corpo. “Sarà dura” ammette vuole l’impresa a tutti i costi. “Non sono un catenacciaro”. “Se l’organizzazione tattica viene scambiata con il difensivismo non è un mio problema, da calciatore ho fatto cose importanti con caratteristiche totalmente diverse da quelle che ricerco oggi come allenatore” spiega. Il Napoli riparte dalla buona ... Leggi su laprimapagina

