Barcellona-Napoli, formazioni / Insigne titolare. Manolas in difesa, Demme regista (Di sabato 8 agosto 2020) Il Napoli ha ufficializzato l’undici che scenderà in campo, tra poco, al Camp Nou, per sfidare il Barcellona di Setien. Gattuso si affiderà a Ospina in porta. Davanti a lui, sulla linea difensiva, ci saranno Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. In mediana il ruolo di regista è affidato a Demme. Ai suoi fianchi si muoveranno Fabian Ruiz e Piotr Zielinski. In attacco, Insigne titolare nel tridente, insieme a Mertens e Callejon. Napoli (4-4-3): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Demme, Zielinski, Insigne, Mertens, Callejon. All: Gattuso Barcellona: Ter Stegen, Semedo, Piquè, Lenglet, Sergi Roberto, Jordi Alba, De Jong, ... Leggi su ilnapolista

