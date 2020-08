Barcellona-Napoli 3-1: gli azzurri non capitalizzano le occasioni, arriva l’eliminazione (Di sabato 8 agosto 2020) A Barcellona azzurri devono segnare almeno un goal e partono con il piglio giusto: Dries Mertens ha un’occasione importante dopo 2 minuti, ma calcia male il pallone regalato da Gerard Piquè. Poco dopo Mario Rui prova a sorprendere Marc-André ter Stegen da centrocampo, ma i blaugrana non si spaventano. Al 10′ il goal del vantaggio dei padroni di casa: Ivan Rakitic scodella in area da calcio d’angolo, Clement Lenglet si libera di Diego Demme e nonostante le evidenti spinte in area il check del VAR convalida la rete. Al 22′, invece, è Lionel Messi tirare fuori il coniglio dal cilindro battendo David Ospina con una conclusione da terra. L’argentino si vede annullare poi il 3-0 per un fallo di mano dubbio, ma ci pensa Luis Suarez ad aumentare il punteggio dal dischetto. Kalidou Koulibaly commette un fallo ... Leggi su calciomercato.napoli

