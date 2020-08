Barcellona-Napoli 3-1, blaugrana ai quarti di finale di Champions League (Di sabato 8 agosto 2020) Barcellona-Napoli 3-1, Messi trascina i blaugrana alla final eight di Champions League: i catalani affronteranno il Bayern Monaco Al “Camp Nou” Barcellona-Napoli termina con la vittoria degli spagnoli (3-1), qualificati alla final eight di Champions League, dove incontreranno il Bayern Monaco. Parte meglio il Napoli che sfiora il gol con Mertens: il belga si ritrova di fronte a Ter Stegen grazie ad una deviazione sfortunata di Pique su assist di Insigne, ma “Ciro” colpisce il palo esterno. Dopo i primi dieci minuti di targa partenopea emerge il Barcellona che al 10′ passa in vantaggio con un colpo di testa di Lenglet dagli sviluppi di un corner: l’arbitro Cakir dopo ... Leggi su zon

