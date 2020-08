Barça e Messi troppo forti per il Napoli: 3-1 al Camp Nou, addio sogno Final eight (Di sabato 8 agosto 2020) Finisce agli ottavi di Finale il cammino del Napoli in Champions League. La squadra di Gattuso ha infatti perso 3-1 al Camp Nou contro il Barcellona il match di ritorno, dopo l'1-1... Leggi su ilmattino

FCBarcelona : Lionel #Messi; @ChampionsLeague Virtuoso FULL VIDEO: - mirkocalemme : 45 minuti di catenaccio per un #Barça che deve ringraziare solo #Messi e #Cakir. Partita assolutamente falsata dal… - mirkocalemme : #Messi è un marziano e non è una novità, ma spostare l'inerzia di una gara che è già 'un Everest' con quell'aiutone… - agizy74 : Visca Barça Visca Messi - The_King550 : Barca WONDER MESSI -

Ultime Notizie dalla rete : Barça Messi Manolas: "Barça? So come si elimina! Così si ferma Messi, su Insigne e il mio dolore..." CalcioNapoli24