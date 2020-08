Barbara D’Urso sexy bomba, ma quel dettaglio sulle dita incuriosisce (Di sabato 8 agosto 2020) Barbara D’Urso, sempre molto amata e seguita dai fan, fa mosto parlare di sé e l’ultimo scatto è davvero da urlo: quel dettaglio sulle dita Barbara D’Urso, Fonte foto: Instagram (@Barbaracarmelitadurso)Sempre al centro dell’attenzione dei suoi fan e follower, Barbara D’Urso continua ad attirare a sé tanti seguaci e lo scatto pubblicato qualche ora fa, oltre ad essere molto apprezzato, ha anche fatto sorgere qualche dubbio. Anche se non accade spesso, ma qualche volta, anche la nota conduttrice di ‘Domenica Live‘, ‘Pomeriggio 5‘ e ‘Live – Non è la D’Urso‘ è presa di mira dagli haters. Qualche giorno fa, infatti, la ... Leggi su chenews

vxicvs : Ils as Barbara d'urso;; 'COL CUOREEE????' - zazoomblog : Barbara D’Urso come una 20enne: pantaloncino cortissimo e top trasparente - #Barbara #D’Urso #20enne: - GossipItalia3 : Barbara D’Urso Instagram look total white, top trasparente e shorts: «Un po’ troppo, hai 63 anni…» #gossipitalianews - ManuelPeruzzo : hanno perquisito uno sfaccendato pugliese che insultava Mattarella coi memi su Twitter, a questo punto per i suoi h… - interistadoc_ : RT @hevalwoland: @thetrueshade Sei la Barbara D'Urso della musica, che qualità ragazzi! -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Barbara D’Urso racconta a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ com’è fare televisione ai tempi del Coronavirus, poi svela qual è l’ospite che la diverte di più Isa e Chia