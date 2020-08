Bambini, coronavirus e vacanze: dalla candeggina alle distanze, cosa fare per evitare il rischio contagio in spiaggia e in montagna (Di sabato 8 agosto 2020) Le agognate ferie estive sono arrivate, finalmente, per milioni di famiglie italiane. Questo, però, è un anno particolare. I genitori avranno una preoccupazione in più sulle spiagge: come proteggo mio figlio dal coronavirus? Sono infatti molte le insidie per la salute del bambino, al mare come in montagna. Dato il momento incerto i genitori hanno innumerevoli domande quando si tratta di mantenere i Bambini al sicuro e riguardano le attività consentite senza correre pericoli. Lo conferma il primario di Pediatria dell’Ospedale Sacra Famiglia Fatebenefratelli di Erba (Como), Gaetano Mariani: “Le mamme ci rivolgono tante domande: quest’anno oltre ai soliti consigli (farmaci da portare in vacanza, la prevenzione del mal d’auto o di mare, la corretta esposizione al sole o la ... Leggi su meteoweb.eu

RaiNews : #coronavirus Oms, contagi tra bambini aumentati di sette volte. Superati 19 milioni di casi nel mondo - SkyTG24 : Coronavirus, Oms: contagi tra i bambini aumentati di sette volte - repubblica : Coronavirus, l'Oms: 'Contagi tra bambini aumentati di sette volte' [aggiornamento delle 15:24] - FrEe_ThOuGhTs_1 : RT @NonVaccinato: #Coronavirus, #Germania: “L’isolamento dei bambini dai loro genitori e fratelli in questa fase è una forma di violenza p… - mattinodipadova : Coronavirus, salgono a 5 i bambini contagiati al centro estivo di Padova Nuoto -